Fondazione Fiera Milano: "Impegni ed investimenti proseguono"

Si è riunito nel pomeriggio di oggi sotto la guida del Vice Presidente Davide Corritore, il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, con all’ordine del giorno un’informativa a seguito del suo insediamento nelle funzioni di Presidente, assunte in occasione del Comitato Esecutivo del 31 ottobre scorso dopo l’autosospensione di Enrico Pazzali.

Come spiega la nota di Fondazione Fiera Milano, durante l’informativa al Consiglio Generale in relazione alle vicende giudiziarie in corso e all’autosospensione di Enrico Pazzali, Corritore ha esposto i pareri legali richiesti sulla vicenda e ha aggiunto che, pur nella complessità della situazione normativa, si adopererà per una risoluzione della vicenda, la più rapida possibile.

Fondazione Fiera Milano, investimenti per 350 milioni sino al 2028

Il comunicato spiega: "Inoltre, il Vice Presidente ha evidenziato il clima di collaborazione e le grandi competenze interne a Fondazione Fiera Milano che permettono di proseguire negli investimenti messi in campo senza alcuna interruzione, confermando così il rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori. Gli investimenti, stimabili in oltre 350 milioni di euro dal 2023 al 2028, prevedono la realizzazione di una struttura alberghiera in viale Scarampo, l’adeguamento di padiglioni fieristici del quartiere cittadino in spazi congressuali, la costruzione di una white box che verrà data in locazione a Rai che realizzerà, mediante i lavori di allestimento di propria competenza, il suo nuovo centro di produzione multimediale, oltre a quanto concerne il supporto per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 con l’adeguamento dei padiglioni che ospiteranno la pista di pattinaggio veloce, il campo di hockey a fieramilano Rho e il media center negli spazi dell’Allianz MiCo a Milano".



Il ruolo del Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano

Il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano è l’organo statutario formato dal Presidente e da 25 componenti in rappresentanza delle istituzioni, del mondo fieristico e del tessuto economico del territorio. Tra i suoi principali compiti, esercita i poteri di indirizzo e di verifica della rispondenza dei risultati di gestione attraverso l’approvazione del Piano triennale predisposto dal Comitato Esecutivo, del budget previsionale annuale, del bilancio di esercizio del bilancio consolidato. Nomina tra i suoi componenti i due Vice Presidenti e i membri del Comitato Esecutivo.