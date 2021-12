Fondazione Irccs San Gerardo, approvata la bozza dello statuto

Altro passo avanti nella costituzione della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. La Giunta regionale lombarda, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha infatti approvato la bozza del nuovo statuto e l'accordo che era stato sottoscritto tra Asst di Monza, Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi onlus e la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua Mamma onlus. Ora si potrà svolgere la visita della Commissione ministeriale deputata al riconoscimento della qualifica di Irccs alla Asst di Monza e successivamente trasformarlo in Fondazione.

Moratti: "Da oltre 40 anni non era istituito un Irccs pubblico

"Da oltre 40 anni in Lombardia - spiega Letizia Moratti - non viene istituito un nuovo Irccs pubblico. Nel caso di Monza esso nascerà dando continuità alle attività di eccellenza già oggetto di sperimentazione, che confluiranno dunque nella nuova Fondazione Irccs. E questo anche grazie al contribuito di due importanti realtà del territorio."

"Al fine di accompagnare e governare questo significativo percorso - sottolinea l'assessore al Welfare - sia per il territorio che per tutta la regione, sarà costituito un tavolo di lavoro. Il suo obiettivo è valorizzare all'interno della nuova Fondazione Irccs l'esperienza acquisita e consentire alle Fondazioni private di svolgere ulteriori attività a favore dei cittadini e dei loro piccoli pazienti." "Regione Lombardia e Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - aggiunge il direttore generale dell'Asst Monza, Silvano Casazza - hanno svolto in questo ambito un grande lavoro. Sono contento perché il risultato valorizzerà le eccellenze già presenti nelle strutture ed anzi ne incrementerà la qualità, a vantaggio dei pazienti".

Allevi (Monza): "Delibera approvata a tempo di record"

Mannuccio Mannucci, presidente della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, a sua volta esprime fierezza "per aver espresso con la sperimentazione risultati di eccellenza clinica e di ricerca che consentono di approdare al risultato di oggi". Soddisfazione è stata espressa anche da Luigi Roth, presidente della Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De Marchi, il quale sottolinea l'importanza del traguardo raggiunto, "che rappresenta una ripartenza - sottolinea - per continuare a esprimere al meglio la nostra eccellenza scientifica, con la formula vincente della collaborazione tra pubblico e privato non profit". Si dice compiaciuto anche Dario Allevi, primo cittadino di Monza, che auspicava "fin dal primo giorno" di trasformare l'Asst in Irccs "nel minor tempo possibile. Per questo - afferma il sindaco - abbiamo approvato una delibera a tempo di record che dà semaforo verde a tutta l'operazione. Con la quale il Comune di Monza sarà, fin dall'inizio, uno dei soci fondatori".

"Si tratta di un'occasione unica - conclude Allevi - per valorizzare ancora di più il San Gerardo, che già oggi è un'eccellenza sanitaria del Paese. Una realtà capace da sempre di fare squadra con le altre strutture di ricerca scientifica più qualificate".