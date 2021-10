Fondazione Scala e Politecnico: una ricerca sulla trasmissione del virus

Il Politecnico di Milano e la Fondazione Teatro alla Scala hanno in corso una attività di ricerca sperimentale sulla emissione e dispersione in ambiente di aerosol respiratori e sulla attività canora di artisti del coro e su quella di professori d'orchestra che impiegano strumenti a fiato. La ricerca, coordinata dal responsabile scientifico Professor Cesare Maria Joppolo, si svolge nelle camere bianche Airlab del Dipartimento di Energia e vede la partecipazione del gruppo di ricerca Tecres del Dipartimento di Elettronica e Bioingegneria. Il prof. Joppolo ha fatto oggi una presentazione al Comitato Permanente per l'emergenza Covid-19 del Teatro degli obiettivi e dello sviluppo della ricerca.

Essi consentiranno su base scientifica la valutazione comparativa di attività e di funzioni differenti. I risultati, attesi per i prossimi mesi al completamento della ricerca, offriranno alla Fondazione Scala e alla comunità nazionale e internazionale elementi per la elaborazione di misure ingegneristiche di controllo ambientale e di protocolli di sicurezza nei luoghi di spettacolo.