La Fondazione Silvio Tronchetti Provera premia gli studenti di data science della Bicocca

La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha premiato oggi con dodici assegni di studio gli studenti più meritevoli del corso di Laurea Magistrale in Data Science dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che hanno conseguito il titolo di laurea entro marzo 2020 tra coloro che si erano iscritti al primo anno nell’anno accademico 2017/2018.

La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha contribuito attivamente nella definizione dei contenuti della Cattedra fin dal 2017, anno della sua nascita, e ha collaborato ad alimentare i contatti tra l’Università e il mondo aziendale, in linea con l'obiettivo di incentivare i giovani nel conseguimento di lauree scientifiche. Nel caso della Laurea in Data Science si tratta di un importante contributo alla trasformazione digitale che sta profondamente cambiando i paradigmi tradizionali delle imprese e costituisce un’importante opportunità di crescita e sviluppo. Grazie alla trasformazione digitale, infatti, nascono nuovi ruoli organizzativi, cresce il bisogno di una nuova cultura imprenditoriale e di modelli agili e aperti e cambiano l'ecosistema di riferimento per l'innovazione e i suoi protagonisti.

“La Scienza dei Dati sta assumendo un’importanza sempre più rilevante per il mercato del lavoro con i giovani si confrontano già oggi", ha sottolineato Marco Tronchetti Provera, Presidente della Fondazione. "Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere la nuova Laurea Magistrale in Data Science e di incoraggiare gli studenti che si sono maggiormente distinti anche attraverso gli assegni di studio attribuiti oggi”.

Gli studenti vincitori sono stati selezionati da una commissione composta dai professori Carlo Batini, Andrea Maurino e Gabriella Pasi dell’Università di Milano Bicocca, e da Giada Tronchetti Provera e Lucio Pinto, rispettivamente vicepresidente e direttore della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.