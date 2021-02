Fondi Lega: contabili a giudizio immediato. Comune e Regioni parti offese

Fondi Lega: contabili a giudizio immediato, udienza fissata il 15 aprile

Il gip di Milano, Giulio Fanales, ha disposto il giudizio immediato per i due contabili vicini alla Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. La richiesta era stata inoltrata nei giorni scorsi dai pm che coordinano le indagini sul caso Lombardia Film Commission, ed e' stata convalidata e disposta dal giudice per le indagini preliminari: in questo modo si salta l'udienza preliminare, andando direttamente a dibattimento. I contabili del Carroccio in Parlamento sono accusati di peculato e turbativa nella scelta del contraente. Tra gli indagati anche l'imprenditore Francesco Barachetti, accusato di peculato ed evasione delle imposte. Tutti e quattro si trovano ai domiciliari (Di Rubba e Manzoni da settembre, Barachetti da novembre).

Le indagini della procura milanese, guidate dai pm Eugenio Fusco (aggiunto) e Stefano Civardi, hanno portato a ricostruire che i due principali indagati avevano ottenuto, nel 2017 al tempo in cui Di Rubba era presidente di Lfc, un milione di euro di finanziamento dalla Regione Lombardia, per comprare il capannone del valore di 400 mila. Il sospetto degli inquirenti e' che il surplus sia finito nelle tasche dei contabili e una parte nelle casse del partito. Il primo a essere arrestato, il prestanome Luca Sostegni, ha gia' patteggiato 4 anni e 10 mesi, mentre il commercialista Michele Scillieri ha chiesto di patteggiare 3 anni e 8 mesi; a chiesto una pena concordata anche suo cognato, e suo prestanome, Fabio Barbarossa. Gli indagati hanno ora 15 giorni per fare richiesta di riti alternativi La data dell'udienza per un eventuale processo con rito ordinario e' gia' fissata per il 15 aprile alle ore 9.30 davanti alla VII sezione del Tribunale di Milano.

Fondi Lega: comune Milano e regione Lombardia parti offese

Il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Fondazione Lombardia Film Commission e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (solo per i reati fiscali) sono considerate parti offese in un eventuale processo per il caso Lfc, in cui i principali indagati sono i contabili vicini alla Lega, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri. Lo si legge nell'atto che decreta il giudizio immediato per i primi due (mentre il terzo ha gia' chiesto di patteggiare 4 anni e 10 mesi) a firma del gip di Milano, Giulio Fanales. La richiesta di giudizio immediato per i due contabili e per l'imprenditore Francesco Barachetti era stata inoltrata dalla Procura (l'Aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi) nei giorni scorsi, relativamente ai reati di peculato e turbata liberta' nella scelta del contraente e di evasione fiscale (per l'imprenditore bergamasco Barachetti). Nel caso in cui non si facciano richieste di riti alternativi, la data e' gia' stata fissata per il 15 aprile alle 9.30. Nel processo le parti offese dovranno costituirsi parte civile per accedere ad eventuali risarcimenti.

I due contabili hanno fatto piu' volte richiesta di riesame sulla misura cautelare dei domiciliari (vedendosela sempre respinta) e sul sequestro delle due villette al Lago di Garda a cui la Gdf aveva messo i sigilli, allegando una cauzione, gia' versata, nei confronti della Fondazione Film Commission di circa 300mila euro. L'attuale presidente dell'ente di promozione cinematografica lombardo, Alberto Dell'Acqua, lo scorso novembre aveva dichiarato: "Se verranno condannati questa cauzione verra' tenuta e utilizzata dalla Fondazione, se il danno prodotto sara' alla Regione Lombardia trasferiremo a loro questi fondi"; e in merito alla eventuale costituzione di parte civile aveva aggiunto: "Noi continueremo a monitorare questi fatti e avvieremo tutte le azioni legali a tutela della Fondazione, riservandoci ulteriori azioni legali se non dovessero bastare le cauzioni". La costituzione di parte civile in compenso era stata chiesta a gran voce dal Comune di Milano.