Fondi Lega, commercialista indagato davanti ai pm Milano

Fondi Lega: commercialista indagato davanti a pm Milano



Andrea Manzoni, uno dei commercialisti di fiducia della Lega indagati nel caso Lombardia Film Commission ed ex revisore contabile del Carroccio, si è recato nell'ufficio del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco per rispondere alle domande in un interrogatorio davanti ad investigatori e inquirenti.



L'inchiesta milanese su una presunta compravendita gonfiata di un immobile per la LFC, che era presieduta da Alberto Di Rubba, altro ex revisore contabile della Lega, corre in parallelo all'indagine dei pm di Genova sui 49 milioni di euro di rimborsi del Carroccio di cui si e' persa traccia.