Fontana: "A brevissimo mia ricandidatura". Moratti? "Decidiamo dopo"

Sono convinto che a brevissimo ci sarà la conferma della mia ricandidatura, aspettiamo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una visita in Valle Sabbia, rispondendo a chi gli chiedeva del via libera da parte della coalizione di centrodestra sulla sua ricandidatura in vista delle elezioni regionali del 2023.

Letizia Moratti: "Dopo decidiamo, in base a questo"

Sul ruolo della sua vice, Letizia Moratti, che si è detta disponibile a correre, ha aggiunto: "Dopo decidiamo, in base a questo".