Fontana al 51,5%, Majorino al 29%. Il sondaggio di Porta a Porta

Rai: Fontana al 51,5%. Izi: Majorino lo tallona

Riguardo le prossime elezioni regionali, il 51,5% del campione di votanti in Lombardia si è espresso a favore di Attilio Fontana (Centrodestra), mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra-M5S), il 18% per Letizia Moratti (Terzo Polo) e l'1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare). E' quanto emerge dal sondaggio pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

Il sondaggio di Izi

Il sondaggio di Izi, basato su 1.004 interviste effettuate tra il 23 e il 25 gennaio, vede un distacco di almeno cinque punti tra Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino, mentre Letizia Moratti raccoglie circa il 14 per cento dei consensi. Questo l'esito del terzo sondaggio fatto da Izi, l'istituto di metodi, analisi e valutazioni economiche basato su 1.004 interviste effettuate tra il 23 e il 25 gennaio.