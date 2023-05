Fontana, l'appello a Piantedosi: "Servono più forze dell'ordine"

"È necessario compiere delle scelte, partendo da una maggiore presenze di uomini e donne delle Forze dell'ordine anche con un maggiore utilizzo dell'Esercito". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione della Stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, rispondendo ai giornalisti sul tema della sicurezza a Milano.

Il governatore: "Per gli immigrati bisogna prevedere un percorso di integrazione, altrimenti avremo sempre a che fare anche con degli sbandati"

"È inutile chiedere di 'far arrivare' in Italia tutti e poi lasciare le persone abbandonate a loro stesse. Questa è ipocrisia. Per gli immigrati bisogna prevedere un percorso di integrazione, altrimenti avremo sempre a che fare anche con degli 'sbandati'". In vista della visita di domani a Milano del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il governatore ha detto che "confermerà la richiesta della possibilità di garantire presenza sui treni di vigilantes e degli agenti della Polizia nei Pronto soccorso" che chiosa il presidente Fontana "sono diventati un altro luogo di grande preoccupazione" in tema di sicurezza.

Sul tema dell'emergenza casa il presidente Fontana ha ribadito: "Noi stiamo portando avanti i progetti del Politecnico, del Conservatorio e di Brera"

"I nostri medici stanno già facendo un lavoro eccezionale, anche oltre il loro dovere, che debbano avere anche l'angoscia di essere aggrediti non è accettabile, spiega Attilio Fontana. Sul tema dell'emergenza casa il presidente Fontana ha ribadito: "Noi stiamo portando avanti i progetti del Politecnico, del Conservatorio e di Brera, tre campus che sosteniamo con tante risorse. Con l'assessore Franco, poi, siamo al lavoro nell'housing sociale e su altre azioni che vanno in quella direzione".