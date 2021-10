Fontana: ballottaggi? Il cdx dovrà riflettere. Su PAT speculazione mediatica

Ballottaggi: Fontana, in cdx riflessione e trovare sintesi

"Assurdo che in un Paese di centrodestra vinca il centrosinistra: all'interno del centrodestra bisogna fare qualche riflessione, trovare una sintesi; all'interno della Lega questa sintesi gia' c'e'". Cosi' il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Mattino 5, commentando i risultati delle amministrative e dei ballottaggi. Alle urne sono andate citta' che "erano gia' amministrate dal centrosinistra, quindi avvantaggiati perche' si trattava di sindaci uscenti. Ma e' stato l'astensionismo altissimo che deve far fare una riflessione a chi fa politica. Non lo dico per delegittimare chi e' stato eletto, lo dico per la democrazia".

"Nella Lega non ci sono problemi di conflittualita', c'e' una condivisione del messaggio, c'e' sintesi e la volonta' di ritenere prioritaria la linea di Salvini. Non c'e' mai stata una voce che ha contestato la linea di Salvini. Ma non una, non lo dico metaforicamente", ha aggiunto Fontana.

Covid: Fontana, su Pat speculazione mediatica indegna

Il presidente lombardo ha anche commentato a richiesta della Procura di archiviazione dell'inchiesta dei morti per Covid al Pat. "Si e' trattato di una speculazione mediatica indegna, sono stati pubblicati articoli vergognosi; io pero' ero tranquillo. Dalla Commissione guidata dal giudice Colombo emergeva che al Pio Albergo Trivulzio erano state rispettate tutte le procedure corrette". "Sono molto contento - ha aggiunto - per tutte le persone che erano indagate perche' e' emersa la serieta' e la competenza con cui e' stato gestito, in un momento drammatico, il Pio Albergo Trivulzio".

Fontana, green pass: Governo fa bene a portare avanti sue scelte

"Credo che il Governo faccia bene a fare delle scelte e a portarle avanti: le vaccinazioni sono l'unico mezzo per combattere in maniera significativa il virus, lo dicono i numeri", sottolinea il presidente Fontana, ricordando come in Lombardia "il problema e' secondario ora" in quanto si e' arrivati "all'85% delle vaccinazioni completate" e come per la prima dose si sia arrivati al 90%.