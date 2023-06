Fontana: "Berlusconi grande lombardo, imprenditore e politico"

"Voglio esprimere vicinanza alla famiglia, a Forza Italia e a tutti coloro che hanno saputo apprezzare le grandi doti di una persona veramente unica come Silvio Berlusconi. E' stato un grande uomo, un grande lombardo, un grande imprenditore, un grande politico e soprattutto una persona di un'umanità veramente incredibile. Si confrontava con chiunque, non faceva mai pesare il ruolo importante che occupava e aveva sempre una parola, un consiglio per tutti". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato con i giornalisti riuniti a Palazzo Lombardia la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Fontana: "Berlusconi ha lasciato qualcosa di indelebile nella storia italiana"

"Ha sicuramente segnato in modo positivo gli ultimi 30 anni della vita del nostro Paese - ha aggiunto - e lasciato qualcosa di indelebile nella storia dell'Italia. Ovunque lui si sia cimentato, ha riscosso successi incredibili e sicuramente con il Milan ha ottenuto risultati che saranno difficili da ripetere. Tutti lo dobbiamo ricordare con grande affetto". "Un momento di raccoglimento in suo onore - ha annunciato Fontana - sarà osservato sia in Giunta, questo pomeriggio e sicuramente il presidente del Consiglio regionale Romani farà altrettanto domani in durante la seduta di Aula. Stiamo poi pensando a un'iniziativa che possa ricordare la sua figura in modo indelebile".

Fontana: "Con Berlusconi ci eravamo ripromessi di festeggiare, ma..."

Ai giornalisti che hanno chiesto un ricordo personale con il leader di Forza Italia, il Governatore ha risposto: "Con lui ho condiviso tanti momenti personali, dal primo incontro a Roma durante una delle manifestazioni del Centrodestra, a quello a casa sua per parlare della mia esperienza di sindaco di Varese, all'ultima volta che mi ha telefonato per congratularsi della vittoria alle elezioni regionali. Ci eravamo ripromessi di festeggiare, purtroppo le sue condizioni di salute non ce l'hanno permesso".