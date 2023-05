Fontana: "Caro affitti problema non solo per gli studenti"

Il caro affitti nel capoluogo lombardo "è veramente un'emergenza alla quale bisogna dare una forte risposta per gli studenti, ma anche per una certa fascia sociale che si trova in difficoltà, che non rientra nell'edilizia sociale e fa fatica a stare sul mercato privato". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano interpellato dai giornalisti in merito alla protesta sul tema messa in atto negli ultimi giorni dagli studenti davanti al Politecnico.

Fontana: "Abbiamo già iniziato una serie di attività e iniziative che vanno nella direzione di aumentare le abitazioni per studenti"

"La Regione può giocare un ruolo importante. Abbiamo già iniziato una serie di attività e iniziative che vanno nella direzione di aumentare le abitazioni per studenti - ha aggiunto - Partecipiamo al progetto col Politecnico di Bovisa, a quello con Brera per realizzare un altro campus più quello della musica a Rogoredo". "Adesso l'assessore Franco sta portando avanti politiche forti per favorire la realizzazione di housing sociale e stiamo facendo una serie di incontri per proporre ulteriori iniziative coinvolgendo fondazioni e istituti bancari", ha concluso Fontana.