Fontana: "Celebriamo coraggio femminile. In giunta avrò donne forti"

"Anche nel nuovo governo regionale potrò contare su donne forti, preparate e concrete: continueremo in questo percorso di valorizzazione della figura femminile nella comunità lombarda". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana questa mattina, via social, in occasione dell"8 marzo festa delle donne. "Auguri a tutte le donne oggi e ogni giorno- si legge nel post del governatore lombardo-. L'8 marzo celebriamo la forza, la determinazione e il coraggio femmine, un giorno per ricordare le tantissime donne che hanno fatto la differenza nella storia e nella società, che ci hanno ispirato e hanno contribuito ad un mondo migliore".

Fontana: "Supportiamo economicamente le imprese che dimostrano di aver adottato politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere"

Fontana sottolinea, inoltre, un impegno sul fronte del lavoro: "Supportiamo economicamente le imprese che dimostrano di aver adottato politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, per garantire opportunità di crescita, parità salariale e di attività, oltre che conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".