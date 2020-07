Fontana contro le Sardine: "Uomo fermato in Centrale? Fake news". VIDEO

Fontana contro le Sardine: "Video in Centrale? Fake news"

Un video di un migrante fermato da alcuni agenti di Polizia alla stazione Centrale di Milano porta il governatore lombardo Attilio Fontana ad attaccare le Sardine.

Le immagini sono infatti state diffuse nel pomeriggio di domenica sui canali social del movimento. Mostrano un uomo di colore tenuto con vigore a terra da cinque agenti. Duro il commento delle Sardine al video: "Nel video si vedono cinque uomini, uno sopra l’altro, quasi a contendersi una preda da divorare, su un unico individuo. Pancia a terra, mani legate, ginocchia sul collo, violenza. Inutile dire che questa scena l’abbiamo già vista. E più di una volta. Quali sono i motivi di un tale eccesso di forze? Erano necessari? Cosa deve succedere ancora affinché le cose possano cambiare? Cosa deve succedere ancora affinché non ci siano più questi eccessi, questa violenza ignobile tra esseri umani? La destra populista ha dimostrato di essere incostituzionale non solo nell’invocare i pieni poteri, ma anche nel promulgare decreti in piena violazione costituzionale".

Ma Fontana contesta la ricostruzione delle Sardine parlando di "fake news". Scrive il Governatore: " La realta' e' diversa, il 25enne del Mali aveva scavalcato i tornelli urlando e spaventando i passeggeri, con se' aveva un coltello e permesso di soggiorno scaduto da un anno". Ringraziando le Forze dell'Ordine, Fontana evidenzia che "sono intervenute con prontezza, non contro ad una persona per il colore della pelle ma perche' identificato come fonte di pericolo verso gli altri".