Fontana e Gallera da pm di Bergamo per rispondere su mancata 'zona rossa'

La Procura della Repubblica di Bergamo ha convocato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera come persone informate sui fatti nell'inchiesta aperta sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano (Bergamo) e per i fascicoli aperti in merito alle morti nelle Rsa. Il presidente e l'assessore verranno sentiti anche sulla mancata istituzione della zona rossa tra Alzano e Nembro oggetto di altre indagini della Procura bergamasca. Fontana e Gallera dovrebbero essere ascoltati entro la settimana.