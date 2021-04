Fontana: "Impossibile riaperture scuole al 100% e trasporti al 50%"

Il governatore lombardo Attilio Fontana è intervenuto alla trasmissione 'Buongiorno 24' su Skytg24 per fare il punto sulle imminenti riaperture nell'ambito dell'emergenza Covid: "Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico, i tavoli con Prefetture sono sempre aperti, ma dobbiamo risolvere il problema dell'equazione insostenibile che vede le scuole al 100% e la copertura dei treni al 50%. Questo e' un problema che abbiamo gia' evidenziato al governo. Nell'incontro previsto nel pomeriggio sentiremo le riflessioni del governo". "Ci sono in campo una serie di soluzioni, una delle quali sarebbe quella di dilazionare l'ingresso degli studenti nelle scuole". Per questo l'autonomia delle singole scuole e' importante perche' loro sanno come fare. Ma queste criticita' - ha concluso Fontana - valgono per tutte le regioni".

Lombardia in zona gialla dal 26 aprile? Fontana è ottimista

Lombardia in zona gialla dal 26 aprile? Fontana è ottimista. "I numeri stano gradualmente migliorando, se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilita' che si ritorni gialli". "Noi siamo pronti a ripartire, la Lombardia ha fatto tutto quello che si doveva".

Campagna vaccinale, Fontana: "Se arrivano dosi sufficienti, prima dose a tutti entro luglio"

Sulla campagna vaccinale, Fontana ha commentato: "Se arriveranno dosi sufficienti, in Lombardia si riuscira' a completare la vaccinazione di tutti i cittadini con la prima dose entro luglio". Le vaccinazioni in Lombardia stanno aumentando. "Ieri siamo arrivati a 58mila vaccinazioni al giorno, e abbiamo intenzione entro questa settimana di salire fino a 65mila-70mila per aumentare ancora la prossima settimana". In futuro, l'ipotesi 'sportello' per i vaccini in Lombardia come sta accadendo in altre Regioni "è un po' complesso, fintanto che si tratta di due dosi e di vaccini da tenere a una certa temperatura. Diciamo che rischia di essere un po' più complesso". Piuttosto, "forse quando abbiamo fatto gran parte dei cittadini, si potrà pensare di farlo per chi non è stato ancora vaccinato".

Fontana: "Copriuoco, valutiamo con cautela"

E sul coprifuoco: "Sono d'accordo nel valutare di giorno in giorno l'evoluzione dei numeri. Sono dell'opinione che tutto si debba fare con gradualita' e buon senso - ha aggiunto - . E anche il coprifuoco dovra' tenere conto della situazione, del raggiungimento di una sempre maggiore normalita'. Quindi anche per il coprifuoco se ne dovra' tener conto". Sulla base della valutazione dei numeri si valutera' se eliminarlo o tenerlo ancora qualche giorno ma "siamo vicini a una scelta definitiva". "Con questo governo - ha sottolineato - il vantaggio e' che il dialogo e' quasi giornaliero. E quindi la situazione viene sottoposta al governo con assoluta costanza. Prima il contatto era meno intenso". Da ieri abbiamo iniziato ad aumentare il numero delle vaccinazioni perche' e' aumentato il numero di vaccini a nostra disposizione. Ieri abbiamo somministrato oltre 58mila dosi - ha detto Fontana a SkyTg24 - e abbiamo intenzione entro questa settimana di salire a 65mila-70mila, per poi aumentare ulteriormente nelle prossime settimane". "Sono convinto - ha proseguito - che se dovessimo avere la garanzia dell'arrivo di un numero di dosi sufficienti, potremmo riuscire ad arrivare a completare la vaccinazione di tutti i cittadini con la prima dose nel mese di luglio. Potremmo arrivare anche prima, pero' temo che sara' difficile a causa della mancanza di dosi". Alla domanda se si potra' arrivare ad una vaccinazione senza prenotazione, Fontana ha risposto: "E' un po' complesso soprattutto a causa del fatto che vanno fatte due dosi e perche' alcuni vaccini vanno mantenuti ad una certa temperatura. Forse quando avremo fatto gran parte dei vaccini e ci saranno pochissime persone non vaccinate si potra' pensare di farlo".