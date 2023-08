Fontana: "La Formula 1 non può fare a meno di Monza"

"Monza ha bisogno della Formula 1, ma anche la Formula 1 ha bisogno e non può fare a meno di Monza. Perché questa è la vetrina più bella e appassionante e anche quest’anno è pronta a regalare un weekend ricco di emozioni. Che, ci auguriamo, da inguaribili ottimisti e mettendo in campo tutte le scaramanzie del caso, possa assumere anche tinte rosse. Rosso Ferrari”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del ‘Formula 1 Pirelli Gran Premio d’ Italia’ svoltasi oggi all’autodromo di Monza.

Allargando gli orizzonti oltre l’evento sportivo, il governatore ha evidenziato come “il ‘Tempio della Velocità’, in uno scenario unico e inimitabile, sia sempre più anche motivo di attrazione turistica, oltre che sede consolidata di innovazione e sperimentazione tecnologica”.

Il governatore: “L’Autodromo di Monza e tutto il suo contesto, con una Villa Reale sempre più ‘splendente’ e fruibile ai visitatori sono uno dei fiori all’occhiello della Regione"

“E tutto ciò - ha proseguito il presidente Fontana - non solo per la crescita della nostra regione, ma più in generale dell’intero Paese”. “L’Autodromo di Monza e tutto il suo contesto, con una Villa Reale sempre più ‘splendente’ e fruibile ai visitatori - ha concluso - sono uno dei fiori all’occhiello dell’eccellenza di una Lombardia vocata in maniera forte e importante a posizionamento di caratura internazionale”.

Lara Magoni: "L’autodromo di Monza ha fatto e continuerà a fare la storia della Formula 1 e dello sport mondiale"

All’appuntamento ha preso parte anche il sottosegretario allo Sport e Giovani, Lara Magoni, secondo cui “il Gran Premio di Monza rappresenta lo sport italiano nel mondo”. “L’autodromo di Monza - ha proseguito - ha fatto e continuerà a fare la storia della Formula 1 e dello sport mondiale con Regione Lombardia sempre in prima fila per sostenere i grandi eventi sportivi. E questo è certamente uno dei più prestigiosi ed iconici del panorama internazionale. Un’eccezionale occasione di visibilità per la Lombardia, per Monza e per tutto il Paese. Lo sport ancora una volta si conferma strumento strategico per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio”.