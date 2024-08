Fontana: Lombardia accelera sull'autonomia differenziata senza aspettare i Lep

La Lombardia è pronta a spingere sull'Autonomia differenziata, anche senza attendere l'approvazione dei Livelli Essenziali di Prestazione (Lep). Il presidente della Regione, Attilio Fontana, in un'intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che la Regione procederà nelle materie che non richiedono i Lep, sostenendo che la Costituzione italiana permette questa scelta e una legge già approvata ne rende possibile l'attuazione. Fontana ha risposto alle critiche di Forza Italia, che insiste sull'importanza dei Lep, affermando che il loro ruolo verrà affrontato in seguito, ma che al momento non rappresentano un ostacolo per iniziare il percorso verso l'autonomia.

Efficienza e rapidità per affrontare le sfide del Nord

Secondo Fontana, il Nord Italia ha bisogno di un'amministrazione più efficiente e veloce per rimanere competitivo. Ha citato l'esempio della campagna vaccinale contro il virus respiratorio sinciziale, che colpisce neonati e bambini, e che la Lombardia vorrebbe avviare con le proprie risorse. Tuttavia, senza l'inclusione di questa misura nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), la Regione non può procedere. Fontana ha sottolineato che la richiesta non riguarda fondi aggiuntivi, ma solo la possibilità di agire in modo autonomo per rispondere alle esigenze locali.