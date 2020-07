Fontana, Majorino: "La richiesta di dimissioni non basta"

Attilio Fontana, la richiesta di dimissioni non basta. E' il pensiero dell'europarlamentare del Pd Francesco Majorino. Che commenta: "Sono stato tra i primi a chiedere le dimissioni del Presidente Fontana (e non certo solo per l'inchiesta, anzi!). Quindi non posso che salutare come un fatto importante che le opposizioni in consiglio regionali abbiano optato per una mozione unitaria in tal senso, superando le prime incertezze. Si tratta di un atto dovuto (dall'esito in consiglio scontato: la maggioranza risponderà compatta). Tuttavia dobbiamo dirci che non tocchiamo palla in Lombardia da tempo (pure vincendo in tante città medie e grandi, che governiamo ottimamente). Mi pare evidente che ci manchi proprio qualcosa. Direi un racconto, un progetto da proporre ai cittadini lombardi. E a tutti i cittadini lombardi, pure quelli dei territori più profondamente lontani dalle nostre esperienze di governo".

Prosegue Majorino: "Questa sarà la vera sfida dei prossimi mesi: parlare a chi non ci ha mai votato, rimotivare coloro che un tempo ci hanno sostenuto e han smesso di farlo. La salute per tutti, la lotta alla crisi economica, il diritto alla casa (lo scandalo di Aler..), il lavoro, la rivoluzione ambientale che sostiene lo sviluppo delle comunità locali: ci sono temi enormi, che vanno ben al di là dei pasticci della famiglia Fontana. Servono uno scatto, un modello nuovo, un'idea che metta al centro a livello nazionale molto ma molto di più la questione lombarda. E serve farlo in un periodo nel quale il governo non sempre sembra avere le antenne giuste dalle nostre parti. Altrimenti sapete che capita? Che magari Fontana va pure gambe all'aria. Poi si vota e un Giorgetti di turno ci rimette tutti a posto".