Fontana, mascherine per altri 15 giorni. Con autonomia risposta più efficace

Coronavirus: Fontana, in Lombardia mascherine per altri 15 giorni

Sull'obbligo delle mascherine in Lombardia "credo che continueremo ancora per 15 giorni". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento I discorsi del coraggio, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene", ha aggiunto il governatore.

Coronavirus: Fontana, con autonomia risposta migliore

"Sono due anni che gridavo e chiedevo piu' autonomia. Sono assolutamente convinto, prima e ancora di piu' adesso, che dobbiamo essere messi nelle condizioni di decidere piu' in fretta e con piu' determinazione con scelte compatibili per i nostri territori", ha detto il presidente della Regione Lombardia nel corso del suo intervento all'evento 'I discorsi del coraggio'. "Se avessimo avuto piu' autonomia, avremmo avuto piu' medici, infermieri e personale dedicato, probabilmente avremmo potuto dare una risposta piu' adeguata rispetto a quella che abbiamo dato e organizzarci piu' tempestivamente".