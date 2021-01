Fontana: non ci si può permettere debolezza, noi non abbiamo perso tempo

Prima seduta del consiglio regionale dopo il rimpasto della giunta Regionale. L'Aula è tornata a riunirsi al Pirellone per quella che è anche la prima sessione di lavori. Presenti il governatore Attilio Fontana, il neo assessore al Welfare Letizia Moratti e i nuovi assessori a Famiglia e Politiche Sociali Alessandra Locatelli e allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. In Aula anche l'ex assessore Giulio Gallera, seduto nei banchi di Forza Italia, di fatto al primo giorno da consigliere della legislatura. Nella carica, incompatibile con le deleghe di assessore, gli era subentrato Alan Rizzi che oggi gli 'restituisce' dunque il posto in Consiglio. Lo riporta Mianews.

"In questi giorni abbiamo sentito pronunciare spesso e forse in modo inappropriato e retorico la parola 'costruttori'. Non voglio entrare nel merito di vicende politiche nazionali. Mi auguro solo che questa fase di profonda incertezza finisca presto perché il Governo non può permettersi questa debolezza nel momento in cui deve vaccinare milioni di persone e presentare all'Europa una proposta seria di Recovery Plan": lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo ad inizio lavori in Consiglio regionale, dove ha presentato anche i nuovi assessori Moratti, Locatelli e Guidesi e ringraziato gli ormai ex assessori Gallera, Piani e Cambiaghi. "Qui invece non abbiamo perso tempo in chiacchiere e polemiche e da bravi lombardi ci siamo rimboccarti le maniche", ha sottolineato Fontana.

"Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte con responsabilità e spirito di sacrificio: per questa ragione ritengo che l’assegnazione della zona rossa sia fortemente, e ingiustamente, penalizzante per la nostra regione": lo ha ribadito il presidente della Regione. "Come anticipato nei giorni scorsi abbiamo perciò presentato ricorso al TAR contro la decisione del Governo, e chiesto al Ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese - ha riscordato Fontana -. Mi auguro davvero che presto possa riunirsi di nuovo il Tavolo di confronto con le regioni per rivedere, con il ministro Speranza, i parametri di riferimento".

"Abbiamo affrontato i durissimi mesi di pandemia con serietà e impegno, raggiungendo risultati importanti nel rallentare e contenere il virus, ma continueremo a mantenere alta l’attenzione per vincere la battaglia Ma allo stesso tempo stiamo lavorando per rivedere il Sistema sanitario nel suo complesso, a partire dalla revisione della L.R. 23, avendo soprattutto come obiettivo quello di potenziare il presidio sanitario sui territori. E parallelamente per realizzare, nel modo più efficiente, il piano di vaccinazioni anti Covid che, a dispetto della vulgata diffusa dai media, ad oggi vede la Lombardia come prima regione in Italia sia per numero assoluto di vaccini somministrati, che in termini di somministrazioni giornaliere": così il presidente Fontana in un passaggio dell'intervento pronunciato nell'Aula del Consiglio regionale.