Fontana: Omicron e aumento dei contagi? Non servono altri posti letto in Fiera

Aumento contagi in Lombardia, Fontana: "Per ora non servono altri posti letto in Fiera"

"Per il momento non ci sono rischi di necessità" di allestire nuovi posti letto in Fiera. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della cerimonia per i 40 anni del Centro Cardiologico Monzino. "La percentuale di occupazione è ancora abbastanza contenuta. Al momento non credo proprio e penso che l'unica risposta seria sia accelerare con le vaccinazioni e le terze dosi", ha aggiunto Fontana. Rispetto alla fornitura di dpi da Roma per gli ambiti extraospedalieri, Fontana ha confermato che "con il fatto che è stato rinnovato lo stato di emergenza non dovrebbero e non ci sono problemi".

Fontana: Omicron? Le valutazioni le fanno gli scienziati

Quanto preoccupa la variante Omicron? "Credo che questi siano aspetti scientifici che devono essere valutati da scienziati, anche loro non hanno una risposta definitiva. Sembra di capire che sia più infettiva ma anche meno grave di quello che si pensava. Ma queste sono valutazioni che fanno gli scienziati, io mi riferisco a loro", ha spiegato il presidente Fontana, come riporta Mianews.