Fontana: "Regionali nel 2023, non so se mi ricandiderò"

Uscire dal tunnel, evitare la crisi, riformare la sanità: i temi scelti per l’edizione invernale di Direzione Nord (13 dicembre- Fondazione Stelline di Milano) affrontati in apertura della giornata dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato da Fabio Massa, ideatore dell’evento giunto alla quattordicesima edizione, organizzato da Inrete in collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News.

Ripartire è la parola d’ordine. Che Natale ci aspetta? “sono abbastanza fiducioso – ha detto Fontana- i nostri numeri, seppure in peggioramento, sono comunque ridimensionati. Insistendo sulla campagna vaccinale potremmo riuscire a preservare i cittadini da nuove chiusure e passaggi di colore”.

Fontana: "Pnrr, la posizione delle regioni non è chiara"

Ripartire. Dal PNRR? “Per ora la posizione delle regioni non è chiara sulla gestione dei fondi del PNRR, abbiamo chiesto alla conferenza delle regioni di partecipare in maniera più diretta, aspettiamo dal Governo delle risposte più precise. L’eccellenza delle regioni è stata abbondantemente dimostrate dall’inizio dell’emergenza pandemica fino alla gestione della campagna vaccinale. Mi permetto di dire che il modello lombardo ha fatto da guida a livello nazionale, e questo merita una riflessione anche in merito alla questione dell’autonomia. L’efficienza del governo territoriale rispetto al governo centrale deve essere tenuta in conto, in pandemia le linee guida che arrivavano da Roma non erano sempre chiare e sufficienti. È successo anche che in una notte abbiamo scritto e mandato al Governo delle linee guida che sono state approvate subito. Il commissario Figliuolo ha fatto un lavoro eccellente che ci ha consentito di lavorare sulla programmazione, ma il lavoro delle regioni è stato essenziale”.

Fontana sul Meazza: "Si deve fare un nuovo stadio"

Un focus su Milano. Questione Meazza: “Si deve fare un nuovo stadio- ha detto il Governatore-. Su questo non c’è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non dimentichiamo che Wembley è stato abbattuto ma la memoria è stata comunque mantenuta”.

Edilizia popolare, Fontana: "Portiamo avanti il discorso con Sala"

Sull’edilizia popolare:” Ho incontrato recentemente il sindaco Sala e stiamo portando avanti insieme un discorso che riteniamo sia utile per la cittadinanza, non è semplicissimo, ma nel giro di qualche mese arriveremo certamente ad una risposta, chi sia positiva o negativa, ma si arriverà ad averla”.

Fontana: "Ricandidarmi? Non so. Ma sono state dette delle falsità"

Prossima scadenza politica importante saranno le regionali. “Aspetto pima l’elezione del Capo dello Stato come prima scadenza e per capire cosa succederà. Sono un grande elettore e voterò per Silvio Berlusconi al Colle. In merito alle prossime regionali e una possibile ricandidatura dico che al momento concentriamo tutte le energie per affrontare la battaglia contro il covid. Alla fine forse potrò dirlo, al momento credo che non sia un argomento di discussione fondamentale. Non so se mi candiderò. Un’operazione verità? sicuramente si perché sono state dette delle falsità e questa cosa non la lascerò incompiuta”.