Fontana: "Rimpasto in Regione? No, lotta al virus e ripartenza"

"Io ho ancora il maledetto vizio di occuparmi delle cose concrete e mi sto ancora dedicando con grandissimo impegno a due problematiche: la lotta contro il virus e la ripartenza economica". Cosi' il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha risposto alla domanda su un possibile rimpasto di giunta, durante la conferenza stampa di fine anno in Regione.

In vista della ripartenza di scuole e attivita' lavorative il 7 gennaio "ci stiamo confrontando con i Comuni per scrivere una lettera" al governo, "e' necessario arrivare a una dilazione" degli orari "sia delle attivita' scolastiche che lavorative". A dirlo e' Fontana. "Siamo pronti anche ad affrontare il 75% di presenza degli studenti per le scuole, anche se sottolineamo l'opportunita' di una presenza al 50% almeno i primi giorni. Sarebbe opportuno un inizio graduale", ha aggiunto il governatore. "Dovremo - ha spiegato Fontana - anche integrare il trasporto pubblico e sono necessarie piu' risorse. Siamo convinti cha sia la strada giusta per evitare assembramenti sui trasporti nelle ore di punta, oltre naturalmente alla richiesta di ulteriore trasferimento di risorse perche' comunque dovremo integrare il trasporto pubblico e per fare cio' sono necessari 130 milioni di euro". Sui fondi del Recovery fund "per ora con il governo non siamo riusciti a condividere un piano comune". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di fine anno. "Sul Recovery fund abbiamo presentato un nostro progetto da 35 miliardi di euro, non generico ma specifico con schede e tempi per l'apertura dei bandi di gara e dei cantieri, come richiesto dall'Ue. Credo che sarebbe opportuno venisse preso in considerazione, ma per ora non abbiamo avuto risposta. Ribadisco che questo piano debba essere gestito ascoltando i territori, facendo valutazioni non solo con le Regioni ma con tutti enti locali", ha concluso il governatore.