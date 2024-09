Fontana scrive a Von der Leyen: "Le Regioni giochino un ruolo chiave nella politica di coesione"

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto oggi una lettera al presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sottolineare l'importanza di coinvolgere le Regioni nella futura Politica di coesione post-2027. Dopo essersi congratulato per la sua conferma alla guida della Commissione, Fontana ha espresso preoccupazioni sul futuro della politica comunitaria, chiedendo un maggiore riconoscimento del ruolo delle autorità locali nel dialogo con le istituzioni europee. In una parallela comunicazione ai parlamentari europei del Nord-Ovest, Fontana ha ribadito la posizione della Lombardia, auspicando una politica di coesione più flessibile e in sintonia con le necessità dei territori.

Una politica di coesione più flessibile e territoriale

Fontana ha sottolineato come sia fondamentale rivedere l’impianto della Politica di coesione per il periodo 2028-2035, rendendola più orientata a riforme strutturali e ai programmi europei. Tuttavia, ha insistito sulla necessità di mantenere un forte focus territoriale, garantendo che tutte le Regioni, incluse quelle più sviluppate, continuino a beneficiare di questo strumento essenziale. “Una Politica di coesione – prosegue Fontana – che dovrà continuare a essere declinata come strumento a livello regionale, confermandone l’approccio place-based, la gestione concorrente, il partenariato e la governance multilivello a partire dalla sua fase programmatoria, in una prospettiva realmente sussidiaria, per garantire una reale coerenza delle sue priorità con le caratteristiche dei territori interessati e degli strumenti finanziari a disposizione”.Il governatore ha anche richiamato l'attenzione sulla necessità di aumentare i fondi destinati alla Politica di coesione nel prossimo quadro finanziario pluriennale, per affrontare le sfide future con maggiore efficacia, semplificazione e stabilità regolamentare, promuovendo risultati tangibili e misurabili a livello locale.