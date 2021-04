Fontana: "Se arrivano vaccini, entro giugno prima dose a tutti i lombardi"

Il presidente della Regione Attilio Fontana - riporta Mianews - riceverà la prima dose di vaccino anti-covid il 3 maggio. Lo ha riferito lo stesso Fontana ospite di Teletutto Brescia, senza indicare in quale centro riceverà la somministrazione. "Andrò a vaccinarmi il 3 di maggio, non a Varese", ha detto.

"Abbiamo superato le 85 mila" dosi di vaccini al giorno "entro la fine di questa settimana arriveremo a superare 100 mila, ma potremmo andare ancora molto più veloci, se ci dessero più vaccini potremmo arrivare tranquillamente a 140-150 mila dosi al giorno", ha spiegato Attilio Fontana aggiungendo "Siamo in condizioni di salire molto rispetto all'attuale realtà - ha affermato il governatore - l'unico problema è che non ci sono vaccini. La macchina sta funzionando in maniera veramente eccellente".

"Se arrivano i vaccini - ha sottolineato Fontana - quello che ha aveva detto Bertolaso lo potremmo mantenere, entro la fine di giugno potremmo aver vaccinato almeno con una dose tutti i cittadini, se non arrivano chiaramente il tempo si dilaterà. Dovremo regolare la velocità della nostra macchina sulla base della quantità di benzina che ci danno".

Guido Bertolaso "potrebbe candidarsi a tutto quello che vuole perché è una persona fuori dal comune". Così il presidente della Lombardia, a proposito del suo consulente per la campagna vaccinale, che presto tornerà a Roma e ancora non è chiaro se potrebbe essere il candidato del centrodestra alle prossime amministrative. Con la Lombardia, il lavoro non è chiuso. "Sarà in contatto quotidiano con la nostra unità di crisi, la sua presenza è fondamentale e non possiamo rinunciare a una persona come lui".

Lombardia, al via prenotazione per over 50 con esenzione per patologia

Nel frattempo, dalle ore 21 di questa sera la Lombardia apre le prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid anche ai cittadini tra i 50 e i 54 anni (fascia anagrafica 1967-1971) con esenzione per patologia: lo comunica l'assessorato al Welfare regionale. Proprio questa mattina erano state aperte anche le prenotazioni per gli over 55 affetti da malattie croniche.