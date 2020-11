Fontana: "Sfiducia a Gallera? Penso solo alla salute dei lombardi"

"In questo periodo mi voglio occupare e mi sto occupando dei problemi legati all'epidemia e alla cura dei lombardi. In questo momento mi sto occupando solo di questo". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'apertura del Drive through per tamponi antigenici di via Novara a proposito dell'eventuale sfiducia all'assessore alla Salute, Giulio Gallera, e di un rimpasto in Giunta.

Covid: Fontana, allentamenti misure valutati non prima 7 giorni

"Noi seguiamo con attenzione l'evoluzione dell'epidemia in tutta la Regione, ed e' ovvio che se ci fossero le condizioni su tutto il territorio lombardo per realizzare alcuni allentamenti" sarebbero valutati, spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Tuttavia, ha aggiunto, "bisogna attendere le due settimane: la prima e' passata ma, come mi ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, non prendera' alcun provvedimento prima delle due settimane, quindi a partire dalla prossima". In ogni caso, ha sottolineato Fontana, anche "l'ordinanza del 21 ottobre scorso dovrebbe iniziare a dare presto risultati in leggero miglioramento".

Covid: Fontana, ospedale Fiera sufficiente; no ad altri

"Mi auguro proprio che non ce ne sia bisogno, in Fiera c'e' ancora possibilita' di allargamento e sono convinto che sia sufficiente perche' qualcosina potra' migliorare nei prossimi giorni", in termini di diffusione dei contagi e sul fronte del contenimento dell'epidemia, ha detto il presidente della Regione Lombardia a proposito dell'eventuale creazione di un'altra struttura come l'ospedale alla Fiera di Milano costruito per aumentare posti letto dedicati a pazienti Covid.