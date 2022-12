Fontana sul Covid: “Abbiamo fatto il nostro meglio. Seguendo governo centrale"

La Lombardia "è stata la prima regione del mondo occidentale colpita da un virus di cui nessuno sapeva. Abbiamo messo in atto iniziative che sembravano giuste facendo del nostro meglio e rispettando indicazioni impartite dal governo centrale". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Sky TG24 Live in Bergamo.

Fontana: “Si dovrebbe "certamente investire di più sulla medicina territoriale”

"Farei qualcosa di diverso? A posteriori si potrebbe pensare a qualcosa - ha aggiunto - ma bisogna contestualizzare" e sapere "che in quei giorni lottavamo quotidianamente per aumentare i letti in terapia intensiva". Secondo Fontana, si dovrebbe "certamente investire di più sulla medicina territoriale, ma bisognerebbe avere anche le risorse", come adesso in cui "si stanno facendo degli investimenti in tal senso perché il Pnrr ci ha fatto avere risorse che prima non c'erano".

Fontana: “Pandemia superata anche dal punto di vista economico”

E anche da un punto di vista economico, "siamo riusciti a superare la pandemia quando sembrava che ci sarebbe stata una situazione drammatica - ha concluso - anche grazie al Piano Lombardia da 4 miliardi di risorse investite e da investire in opere pubbliche: questo ha dato grande impulso alla ripresa".