Fontana: "Vogliamo verità sull'autonomia: è prevista dalla Costituzione"

"Come diceva il ministro Calderoli, oggi è una giornata in cui vogliamo che emerga la verità su cosa rappresenta questa riforma", sull'Autonomia differenziata, "che bisogna sempre sottolineare è prevista nella Costituzione. Non dimentichiamoci di questa premessa, senza la quale si possono fare certe affermazioni, che se si conoscesse questa premessa non si farebbero". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'audizione delle Commissioni Affari istituzionali e speciale Autonomia a Palazzo Pirelli alla quale parteciperà anche il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli.

Calderoli: Quelli che criticano la riforma dimostrano di non aver letto né la Carta né la nostra proposta"

"Io non credo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrebbe mai autorizzato la presentazione di un disegno di legge alle Camere che fosse incostituzionale. La riforma dell'autonomia non è incostituzionale, è presente nella Carta". Così il ministro per le Autonomie Roberto Calderoli parlando stamani al Consiglio regionale della Lombardia. "Quelli che criticano la riforma - aggiunge - dimostrano di non aver letto né la Carta né la nostra proposta. L'autonomia differenziata è prevista dalla nostra Carta Costituzionale".