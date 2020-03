Food delivery, Glovo apre la sua prima dark kitchen italiana a Milano

Mai sentito parlare di dark kitchen? Si tratta di una sorta di ristorante chiuso al pubblico dove vengono cucinati i piatti ordinati dalle app di cibo a domicilio. Un fenomeno che sta conquistando il mondo del food delivery, a partire da Glovo, che - come riporta Pambianconews - ha aperto a Milano la sua prima Cook Room dedicata alla cucina in outsourcing per i partner della ristorazione. Può ospitare fino a sei partner con spazi dedicati e i primi quattro ad aver aderito al progetto sono Tomatillo, Pacifik Poke, Pescaria e Bun.

In questo modo, sarà più facile per gestire le consegne tevitando il rischio di saturare le cucine dei ristoranti più richiesti. Un'opportunità anche per aumentare le vendite senza aprire nuovi locali. Per il cliente finale non cambia nulla: ordina come sempre tramite app e la consegna viene effettuata a domicilio. Quel che cambia è che il rider di Glovo ritira l’ordine presso la Cook Room invece che al ristorante. Per Glovo, quella di Milano è la prima Cook Room italiana, ma già la sesta a livello mondiale.