Food, vino e cibo di Valtellina sui tetti di Milano

Nella splendida cornice della Sky Terrace Bar, dell’hotel Milano Scala, nel cuore del quartiere di Brera a Milano è andata in scena la serata di degustazione culinaria ideata da Locale di via Cirillo 12 in abbinamento con i vini della Valtellina della Casa Vinicola Pietro Nera e Azienda Agricola Caven.

I commensali hanno apprezzato un menu studiato con i prodotti a km0 dell’Azienda Agricola La Fiorida di Mantello in Valtellina.

Tra i vini proposti Caven Spumante Brut Metodo Classico per l’aperitivo, con il primo il Cerasum Alpi Retiche Rosato I.G.T., per accompagnare il secondo Le Coppelle Valtellina Superiore D.O.C.G. Sassella e con il dolce Anomalia Singolare Alpi Retiche Passito I.G.T. Gli ospiti hanno vissuto un’esperienza unica e esclusiva, dove il Nebbiolo delle Alpi, esempio di cultura rurale unica al mondo, si è affacciato sulle guglie del Duomo di Milano e sullo Skyline cittadino.