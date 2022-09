"Forme in divenire. Progettare la città", l'evento con Stefano Boeri

Venerdì 30 settembre alle ore 20 va in scena “Forme in divenire. Progettare la città”, quarto degli appuntamenti che compongono il programma speciale dedicato ai 150 del Teatro Dal Verme. Ospiti della serata l’architetto Stefano Boeri e Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle collezioni donna Dior. Architettura, moda, società saranno i temi che si intrecceranno in questo dialogo che ha nella città di Milano, e nella sua multiforme vitalità, il punto di partenza. Guida i dialogo il giornalista Carlo Mazzoni.

La parte musicale ha come protagonista l’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Marco Angius e prevede “Orchestral Set No. 1. Three Places in New England” (1918) di Charles lves: The St. Gaudens” in Boston Common (Col. Shaw and his Colored Regiment); Putnam’s Camp, Redding, Connecticut; The Housatonic at Stockbridg e “Trittico botticelliano P151” (1927) di Ottorino Respighi: La primavera, L’adorazione dei Magi, La nascita di Venere.