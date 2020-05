Formigoni: "Maroni ha peggiorato la mia sanità lombarda"

La sanita' quando Roberto Formigoni era presidente della Lombardia "era eccellente", e' stato Roberto Maroni a cambiarla in peggio indebolendo la medicina territoriale. Lo ha detto l'ex governatore per la prima volta ospite in uno studio televisivo dopo la carcerazione a Bollate, durante una lunga intervista di Marco Oliva, su Telelombardia. "Io ho governato 17 anni, ma sono scaduti nel 2012. Io ho costruito una sanita' di assoluta eccellenza sia nel campo ospedaliero sia nel campo della medicina di territorio. Dopo di me e' arrivato qualcuno che nessuno cita mai, che ha governato 5 anni e ha cambiato profondamente e in peggio la sanita' di Formigoni. Quello che dico sono le carte che lo dimostrano" dice. "Dopo di me e' stata fatta una riforma che ha indebolito fortemente la medicina di territorio, proprio quella di cui c'era bisogno quando siamo stati investiti dallo tsunami del coronavirus".

"La mia giunta nel 2012 aveva approvato un piano per rafforzare la medicina di base, piano che avrei voluto realizzare nel 2012, ma purtroppo la Lega nord di Roberto Maroni mi ha tolto la fiducia - ricorda - . Quel documento e' finito nella carta straccia e con lo slogan 'discontinuita' con Formigoni' invece di rafforzare la medicina territoriale l'ha indebolita". "E' una balla che io ho privilegiato la sanita' privata a discapito del pubblico - sottolinea Formigoni - . Io ho fatto una rivoluzione esaltata dai cittadini che mi hanno votato 4 volte con voti crescenti. Io ho permesso alle persone normali di scegliere se farsi curare nell'istituto pubblico o in quello privato senza che pagassero una lira. Noi non abbiamo tolto una lira alla sanita' pubblica perche' la sanita' privata non ha avuto vantaggi. Noi abbiamo persino costruito una decina di ospedali pubblici, le strutture private se le costruivano con i loro soldi. Con la mia riforma i cittadini hanno avuto solo vantaggi" ha concluso Formigoni