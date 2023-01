Forniture, assolta manager Alessandra Moglia

E’ stata assolta con formula piena dall'accusa di frode in pubbliche forniture Alessandra Moglia, amministratrice della società svizzera Vivendo Pharma Gmbh, imputata perché non avrebbero rispettato a inizio 2020 un contratto del valore di 7,2 milioni di euro per la fornitura alla Regione Lombardia, tramite Aria spa, di un stock di due milioni mascherine del tipo Ffp2 (3,6 euro a pezzo) per far fronte alla carenza di dpi negli ospedali. Lo ha deciso il gup di Milano, Guido Salvini, che contestualmente ha prosciolto dalla stessa accusa anche il co-imputato Fabio Rosati, amministratore unico di Fitolux pro srl, in udienza preliminare.