Forte bomba d'acqua su Milano: sottopassi allagati, paura per il Seveso

Forte bomba d'acqua su Milano, sottopassi allagati, paura Seveso



Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba a Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.



Problemi in alcuni scantinati e sottopassi. Difficolta' per qualche linea tranviaria, sempre nei quartieri a Nord, a Niguarda principalmente proprio a causa dell'uscita del Seveso, sostituite con autobus.



"Seveso e Lambro hanno raggiunto la soglia critica e sono vicini all'esondazione. Lo ha scritto l'assessore alla mobilità Marco Granelli, dopo che le piogge che hanno colpito la città e la Brianza all'alba hanno ingrossato i corsi d'acqua.



Nel corso del giorno rovesci e temporali si svilupperanno su tutte le regioni settentrionali, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e, a carattere più isolato, sull'Appennino abruzzese e i rilievi del Lazio.

Le temperature massime caleranno in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Per sabato tempo in miglioramento al Nord e sul versante tirrenico: la perturbazione andrà verso sud facendosi sentire soprattutto su parte delle regioni meridionali e lungo l'Adriatico.