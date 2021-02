"Forza Hitler" su auto famiglia ebraica, Roggiani: "Crescente antisemitismo"

Sabato scorso una scritta neonazista, 'Forza Hitler', e' apparsa sull'auto di una insegnante che appartiene a una famiglia di origine ebrea, a Rosate (in provincia di Milano). Il sindaco del Paese, di cui e' cittadina onoraria la senatrice Liliana Segre, ha immediatamente espresso solidarieta' alla donna. "A prima vista poteva sembrare il gesto dei soliti imbecilli - ha scritto su FB il sindato di Rosate, Daniele Del Ben - E invece no, perché l'auto sulla quale è stato scritto "Forza Hitler" è di proprietà di una famiglia di origine ebraica residente a Rosate da ventitré anni. La comunità rosatese ribadisce la propria opposizione a qualsiasi forma di intolleranza e di discriminazione di tipo razziale ed esprime solidarietà ai cittadini coinvolti. Ricordo ai responsabili che Rosate si vanta di avere tra i propri cittadini onorari la Senatrice Liliana Segre; qui non c'è spazio per sentimenti xenofobi e antisemiti."

In merito all'episodio la segretaria del Pd metropolitano, Silvia Roggiani, ha dichiarato: "Mi unisco alla condanna espressa dal Sindaco Daniele Del Ben. Un altro indegno sfregio ad opera di anonimi, proprio mentre altri vigliacchi vomitavano parole d'odio contro Liliana Segre su Facebook. Episodi come questi non si possono bollare come sporadici, perche' son la spia di un crescente antisemitismo nella nostra societa', davvero preoccupante. Coltivare il ricordo e tramandare la memoria sono le nostre armi per combattere questi squallidi e miseri tentativi di riabilitare uno dei periodi piu' bui che la nostra storia moderna abbia mai conosciuto".