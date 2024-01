Forza Italia, a Milano il debutto del nuovo consiglio di segreteria di Moratti

Un'Italia più robusta ed equa. E' questo l'obiettivo del Forum Economia che si terrà sabato 27 gennaio, presso Palazzo Visconti, a Milano. L'evento rappresenta la prima riunione pubblica ufficiale del Consiglio della Segreteria nazionale di Forza Italia. Tra i relatori, il Presidente del Cnel, Renato Brunetta, la Presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, e il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. L’apertura dei lavori sarà a cura della Presidente della Consulta, Letizia Moratti, seguita dal saluto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Moratti: "Armonizzazione dello Stato e del mercato è necessaria"

La struttura del forum è basata sulla convinzione che un equilibrio tra l’intervento dello Stato e la dinamicità del mercato sia fondamentale per promuovere uno sviluppo economico sostenibile e garantire la giustizia sociale. “Armonizzare lo Stato e il mercato è fondamentale per il benessere della società e per affrontare le sfide attuali e future. Un ruolo attivo dello Stato è fondamentale per garantire un quadro normativo chiaro e certo, incentivi appropriati e una giusta distribuzione delle risorse. Al contempo, il mercato deve operare in modo efficace e competitivo, stimolando l'innovazione e fornendo opportunità per la crescita economica", afferma la presidente della Consulta, Letizia Moratti.

Innovazione e sostenibilità al debutto pubblico della Consulta

“Al Forum di sabato saranno presenti personalità di alto profilo, alle quali va il ringraziamento per aver voluto partecipare a un appuntamento così importante che segna il debutto pubblico della Consulta. Siamo certi che dai vari panel in programma emergeranno indicazioni e contenuti interessanti. In questo contesto, chiediamo un impegno concreto da parte delle Istituzioni pubbliche e delle aziende per promuovere sostenibilità ambientale, equità sociale ed economica, innovazione e competitività, efficienza del settore pubblico, politiche educative e formative che sappiano rispondere alle esigenze dei giovani e del mercato”.