Forza Italia, anche Salinari lascia: "E' il momento di guardare avanti"

Forza Italia, anche Salinari lascia il partito: "E' il momento di guardare avanti"

"Lascio Forza Italia, partito in cui ho militato per vent'anni con passione ed entusiasmo": è l'annuncio di Antonio Salinari, consigliere e capogruppo degli azzurri nel Municipio 7 di Milano. Salinari spiega: "Non è stato certamente facile prendere questa decisione, meditata a lungo. Ringrazio Silvio Berlusconi per avermi fatto avvicinare alla politica fin da ragazzino. Ho scelto di lasciare il partito ma continua il mio cammino come Consigliere in Municipio 7 nel rispetto del consenso ricevuto dagli elettori in tutti questi anni. Non mancheranno le mie battaglie a sostegno dei cittadini dei nostri quartieri e la mia opposizione sarà come sempre ferma, forte e costruttiva. È giunto quindi il momento di guardare avanti con nuove prospettive ed essere pronto alle sfide importanti che si presenteranno in futuro!"

E' di soli due giorni fa l'analogo annuncio da parte di Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani che ha lasciato Forza Italia