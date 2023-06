Forza Italia post Berlusconi: 500 persone a Villa Torretta

Prova di forza degli azzurri lombardi. Forza Italia si ritrova a Villa Torretta, a Sesto San Giovanni, per l'assemblea regionali. Sarà la curiosità di capire quali saranno i nuovi equilibri, sarà l'intento unitario di proseguire senza dividersi, ma ha colpito gli osservatori esterni la presenza di oltre 500 persone tra militanti e amministratori. Tutti gli esponenti delle varie aree sono confluiti per una assemblea che non ha avuto toni polemici di nessuno tipo, anche se permangono le differenze tra ronzulliani da una parte e governisti dall'altra. Durante la serata è stato anche trasmesso un video di Berlusconi che ha causato commozione tra i presenti.