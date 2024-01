Forza nuova alle Europee, mobilitazione antifascista a Milano

"Sabato 20 gennaio alle ore 15 è in programma la conferenza stampa di presentazione alle elezioni europee di Forza nuova con la presenza di Roberto Fiore fresco di condanna a 10 anni e sei mesi per aver assaltato la sede nazionale della CGIL il 9 ottobre 2021. Chiamiamo a raccolta tutte le forze democratiche e antifasciste per denunciare questo evento chiedendo alla Questura che non sia autorizzato". Così un comunicato di Memoria Antifascista, I Sentinelli di Milano, Sinistra Italiana Milano, Partito della Rifondazione Comunista Milano, Gruppo consiliare Patto Civico.

Forza Nuova, la conferenza a Milano a pochi passi dalla sede Anpi

"A ospitare la conferenza stampa è il locale Barrio Alto in via Serio 14, a pochi metri di distanza dalla sede della federazione di Milano di Rifondazione Comunista e di alcune sezione ANPI. Riteniamo inaccettabile, anche alla luce dei precedenti di Roberto Fiore - si legge -, che sia consentito un evento pubblico di questo tipo nella città di Milano e ricordiamo il pronunciamento della Quinta Sezione della Cassazione secondo la quale è corretta "l'attribuzione agli appartenenti a quella stessa associazione di espressioni quali nazifascisti e neonazisti sul riflesso che, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo"".- Partiti e movimenti invitano inoltre "a contattare il locale Barrio Alto per chiedere di non ospitare questo evento, promosso da una forza politica violenta, razzista di ispirazione nazifascista che dovrebbe essere sciolta in base alla nostra Costituzione".