Forze dell'ordine e sicurezza, è scontro tra Sala e il centrodestra

Tra il centrodestra e il sindaco di Milano Beppe Sala è scontro sul tema della sicurezza. Mercoledì è atteso a Milano il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per fare il punto in città, ma nell'attesa si accende il dibattito tra Sala e il centrodestra.

Attilio Fontana: "Basta negare che esista un problema"

Il governatore della Regione Lombardia, a tal riguardo, ha voluto dire la sua rimarcando la necessità di non negare più alcuni episodi che troppo spesso accadono nel capoluogo lombardo. "Bisogna innanzitutto smetterla di fare finta che non succeda niente - ha detto Attilio Fontana - questo già mi sembra un passo in avanti. Forse se si fossero accorti un po’ prima, non saremmo arrivati a questi livelli. È chiaro che bisogna intervenire in maniera vigorosa perché la situazione inizia ad essere preoccupante..sono anni che parliamo di questa cosa e ci dicono che facciamo speculazione politica ma hanno cercato loro, facendo speculazione politica, di mettere lo sporco sotto il tappeto e adesso purtroppo salta fuori". Concetto ribadito anche dall'onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato che si è rivolto direttamente a Sala. "Il Sindaco di Milano "ha continuato le sue continue lamentele nei confronti del Governo, chiedendo rinforzi di Forze dell'Ordine al Viminale - ma aspettando il Ministro degli Interni Piantedosi, che arrivera' in citta' fra 48 ore per il Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, Sala ha deciso di continuare a rimanere a guardare cio' che accade nel capoluogo lombardo? I 3.200 Agenti di Polizia Locale "che fine hanno fatto?

La replica di Beppe Sala: "Mai messo polvere sotto al tappeto"

Il sindaco di Milano Beppe Sala, sul tema, ha poi voluto replicare al centrodestra. "Non credo che Fontana si riferisse a me - ha rimarcato - perchè io ho fatto tutto meno che nascondere la polvere sotto al tappeto. La mia ultima campagna elettorale e' stata impostata anche sull'assunzione di nuovi vigili. Cosa che stiamo facendo. Quello che non ho capito invece - ha aggiunto - è se dal governo stanno arrivando piu persone. Io la mia parte l'ho fatta. Adesso aspettiamo mercoledi. Quello che ho chiesto dall'inizio era una equivalenza tra lo sforzo economico che stiamo facendo noi per assumere nuovi vigili e un uguale ammontare di poliziotti e carabinieri e non mi pare che stia avvenendo" ha concluso.