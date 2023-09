Four Seasons Hotel Milano: Tachmazis nuovo bar manager

Four Seasons Milano: Tachmazis nuovo bar manager

Four Seasons Milano annuncia l'arrivo di Nikos Tachmazis in qualità di Bar Manager di Stilla, il bar dell'hotel nel cuore del quadrilatero della moda milanese, aperto tutto il giorno dalla colazione al pranzo sino all'aperitivo con dj set.

Chi è il nuovo bar manager Nikos Tachmazis

Nikos Tachmazis ha sviluppato una lunga esperienza all'interno dei bar più rinomati d'Europa; inizia la sua carriera come Bar Manager al Bar Termini a Londra, riconosciuto per tre anni consecutivi dal 2016 al 2018 come “World's 50 Best Bars”.Approda successivamente al The Bar With No Name, e al Four Seasons Ten Trinity Square di Londra, dove partecipa all'inaugurazione dell'hotel potendo cosi acquisire una eccellente conoscenza del settore dell'ospitalità. Infine, un'esperienza di due anni in qualità di Bar Manager all'Artesian Bar di Londra; quest'ultimo, ha da sempre occupato un ruolo di prim'ordine nella classifica dei 50BB, arrivando ad aggiudicarsene la vetta per ben quattro anni consecutivi.

Gli appuntamenti del mixology allo Stilla Bar del Four Seasons Hotel Milano

Sarà quindi Nikos Tachmazis ad aprire il calendario delle Bartending Nights di questa nuova stagione, ovvero gli appuntamenti per gli amanti del mixology che si tengono allo Stilla Bar del Four Seasons Hotel Milano. Per questa prima serata, l'hotel e il suo nuovo Bar Manager ospiteranno il 27 settembre, a partire dalle ore 18.00, Giorgio Bargiani, Assistant of the Director of Mixologist del pluripremiato The Connaught Bar di Londra, riconosciuto come miglior bar al mondo.

Il 27 settembre al Four Seasons Giorgio Bargiani

Giorgio Bargiani, attualmente Assistant of the Director of Mixologist del Connaught Bar di Londra, è stato premiato come miglior Bartender al mondo agli Spirited Awards 2023 di Tales of the Cocktail a New Orleans - la fondazione americana a sbocco internazionale più prestigiosa nel mondo del bar e del beverage. Nato e cresciuto a Pisa, Bargiani si è già affermato sulla scena mondiale del bar, tramite il suo prestigioso ruolo e alle preziose collaborazioni, come quella con Gucci Osteria e Gucci Giardino 25 per la creazione del primo cocktail da collezione in bottiglia della maison Gucci nel 2022, viaggiando nel mondo come ambasciatore dell'ospitalità e della mixology di altissimo livello. Numerosi sono stati i premi degli ultimi anni, a prova del talento e della dedizione all'eccellenza della squadra: da miglior bar al mondo ai World's 50 Best Bars 2020 e 2021, a Hotel Bar dell'Anno ai CLASS Bar Awards 2022 e 2023 nel Regno Unito e altri ancora.