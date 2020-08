Frana in Valmalenco: migliora il bambino ricoverato



E' ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, ma sono in miglioramento, a quanto si apprende, le condizioni del bambino di cinque anni ferito nella frana in Valmalenco in cui sono deceduti entrambi i genitori e la figlia di dieci anni di due amici, che si sono salvati. Intanto a Comabbio, paese del Varesotto dove vivevano le due famiglie che erano in vacanza insieme, c'e' sgomento per quanto accaduto. "Come comunita' - ha detto il parroco don Enrico Carulli al quotidiano La Prealpina - dovremo dimostrare di essere presenti e vicini a questo bambino che ha perso entrambi i genitori".



La tragedia: frana su auto in Valmalenco,3 morti anche una bimba



Due famiglie di amici distrutte a causa di una frana a Chiesa Valmalenco, localita' della provincia di Sondrio nota per le sue piste da sci e i bei sentieri di montagna. E li' erano arrivati dalla provincia di Varese per fare un'escursione a bordo di due auto. Quella che viaggiava davanti e' stata travolta da una massa di fango e detriti innescasta da un violento temporale. Sulla vettura, che viaggiava sulla strada che da Chiesa porta a Chiareggio ed e' stata colpita con tanta furia della frana da essere trascinata nel greto di un torrente, si trovavano quattro persone: padre e madre e due bambini. Oltre alla coppia e al figlio di 5 anni anche una bambina, figlia degli amici che li seguivano con una seconda auto.