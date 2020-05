Free press Metro, acquisizioni e cessioni in vista. E qualche dubbio

Che succede a Metro? Una delle testate più famose di Milano, e per alcuni anni - prima del declino dei free press - il principale mezzo di informazione di chi prendeva la metropolitana, sta vivendo fasi convulse della sua storia recente. L'editore Mario Farina ha infatti in animo di vendere, e l'acquirente dovrebbe essere una tale Paola Garagozzo, che - secondo rumors dalla redazione - avrebbe proposto di rivendere il giornale allo stesso prezzo d'acquisto a una cooperativa di giornalisti della redazione. Ad oggi tuttavia non è stato reso noto il prezzo d'acquisto e dunque quello di un'ulteriore vendita. Anche la meccanica di acquisizioni e vendite non risulta del tutto chiara da un punto di vista di logica finanziaria. I giornalisti sono ovviamente in subbuglio.