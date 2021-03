Fridays For Future, blitz al Pirellone: bici attaccate alla cancellata

In occasione dello sciopero per il clima indetto per oggi da Fridays For Future, un gruppo di ragazzi appartenenti al movimento ambientalista ha incatenato delle biciclette sulla cancellata di Palazzo Pirelli in segno di protesta contro la Regione e la sua gestione della sanità. Ad accompagnare il blitz lo striscione: “Aria inquinata, sanità privata: Lombardia malata”. Lo sciopero per il clima questa volta si è svolto su due ruote, diventando così Bike for Future, ed è partito da piazza Cairoli. Circa un centinaio i manifestanti che hanno aderito alla protesta e che sono partiti in bicicletta per un giro dimostrativo in città.