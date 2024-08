Fuga di ammoniaca in azienda farmaceutica: undici operai intossicati nel Milanese

Fuga di ammoniaca in azienda farmaceutica: undici operai intossicati

Nella notte tra lunedì e martedì, un incidente ha colpito lo stabilimento della Cambrex, un'azienda farmaceutica situata a Paullo. Intorno a mezzanotte e mezza, si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca diluita al 30% in uno dei sette reparti di produzione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, carabinieri e operatori sanitari, che hanno soccorso 11 operai, tutti maschi tra i 22 e i 57 anni, con sintomi di intossicazione. Uno di loro, un 27enne di origine romena, è stato trasportato in ospedale in codice verde, ma fortunatamente in buone condizioni.

Indagini in corso per accertare le cause dell'incidente

I rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri di San Donato Milanese hanno confermato che la causa dell'intossicazione è stata la fuoriuscita di ammoniaca. Le autorità sono ora al lavoro per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e per capire come sia potuto accadere. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all'interno dello stabilimento, che è stato teatro di un intervento rapido e decisivo da parte delle forze dell'ordine e dei soccorritori.