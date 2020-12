Fund raising per far tornare online Manoxmano Milano

Dal 16 dicembre 2020 al 25 gennaio 2021 sarà attiva una campagna raccolta fondi per permettere all’associazione culturale e ricreativa manoxmano milano di tornare online.

Questo l'appello dei promotori del progetto: "Lo chiediamo per Milano e per non gettare al macero tutto il lavoro, l’impegno e la passione che il nostro team ha dedicato alla nostra città negli ultimi 6 anni. Senza scelta, il 17 novembre 2020, appariva per la prima volta sul nostro sito web questa scritta: “manoxmano milano non è più disponibile” seguita da una sentita lettera del presidente dell’associazione, Paola Caneva".

La lettera del presidente recita: “Abbiamo iniziato nel 2014 a sostenere Milano e lo abbiamo fatto per 6 anni sempre e solo con le nostre forze”…“Siamo sempre stati liberi. Non abbiamo mai voluto direzioni o obblighi e abbiamo preferito presentarvi Milano sempre a modo nostro. Ringraziandovi tutti per averci seguito fino a qui, vogliamo sperare che le cose cambino presto e, se siete anche voi ottimisti sulla ripresa della città e di tutto il suo territorio, potete "scommettere" sul futuro e donare a manoxmano per il servizio che vi ha sempre dato senza mai chiedere nulla in cambio e per il servizio che potrà darvi, speriamo presto, con il vostro gradito sostegno.”

Prosegue la nota: "manoxmano milano ormai è un portale editoriale molto conosciuto e interessa utenti di tutte le età: agli anziani, ai quali piace leggere le nostre storie, agli ex milanesi trasferiti altrove, che attraverso i nostri contenuti si ricordano Milano, ai giovani residenti qui per studio o lavoro che seguono i nostri percorsi ringraziandoci di aver fatto scoprire loro una Milano diversa; e poi alle famiglie, il nostro primo target, che aspettano le nostre news per fare programmi nel fine settimana con i loro figli. Tutto ciò che abbiamo fatto davvero e lo potete vedere voi stessi sulla nostra pagina di raccolta fondi. La raccolta fondi (obiettivo: 5.000€) per sostenere manoxmano milano è ad offerta libera. Per noi che abbiamo sempre creduto in questo progetto sarebbe il regalo di Natale più bello. A voi, che avete visto e apprezzato come lavoriamo, che ci avete seguito e che ci avete sempre sostenuto, promettiamo un ritorno online entro fine gennaio con il meglio che potremo fare e con un unico obiettivo: esserci e migliorare per Milano".