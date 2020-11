Fuoco amico su Gallera, Beccalossi: “Tutto ok i vaccini?"

“L’allarme lanciato oggi dai farmacisti lombardi è preoccupante e si somma a quello dei medici di base di pochi giorni fa. Il vaccino antinfluenzale è praticamente introvabile, nonostante tutte le rassicurazioni del caso. Chiedo all’assessore Gallera: siamo sicuri che sia tutto ok?”, dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionali, commentando le dichiarazioni della presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca in merito alla mancanza di sufficienti dosi di vaccino antinfluenzale.

“Sappiamo tutti - conclude Viviana Beccalossi - che l’altissimo numero di richieste in Italia e nel Mondo ha mandato in crisi il sistema di approvigionamento dei vaccini. Detto questo, è fondamentale capire quali margini di manovra abbia la Lombardia per assicurare una corretta prosecuzione della campagna anche per le categorie non a rischio, data l’importanza della vaccinazione contro l'influenza in questo momento di emergenza dovuto al Covid”.