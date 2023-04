Fuorisalone - Design week: gli eventi da non perdere a Milano

Si apre la settimana del Fuorisalone e della Design week, in programma a Milano dal 17 al 23 aprile. Ecco una selezione di eventi imperdibili.

Fuorisalone - Design week: Alcova alla scoperta degli spazi dell’Ex-Macello di Porta Vittoria

Alcova, alla sua quinta edizione, svelerà gli articolati e monumentali spazi dell’Ex-Macello di Porta Vittoria a Milano, ospitando oltre 70 progetti e riunendo istituzioni, marchi nuovi e affermati, un'ampia gamma di studi di design e una sezione trasversale di talenti emergenti.

Fuorisalone - Design week: Dropcity Convention fa rivivere i Magazzini Raccordati della Stazione Centrale

Dropcity Convention 2023, progetto vincitore della seconda edizione di Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, torna a far vivere i Magazzini Raccordati della Stazione Centrale.

Fuorisalone - Design week: l'installazione di Agostino Iacurci per glo™

Maestosa installazione che avvolgerà l’imponente torre in Largo Treves e che diventerà l’hub del Brera Design District. Agostino Iacurci (artista di livello internazionale riconosciuto per l’uso unico del colore e la grande forza grafica) realizza un’opera che invita lo spettatore a guardare al presente per immaginare il futuro, riflettendo sulle rapide trasformazioni del nostro paesaggio.

Fuorisalone - Design Week - L'esordio di TCL

TCL, azienda leader nella produzione di televisori e dispositivi mobili, presenta in Tortona "ELEMENTS - TCL Green Horizon". La mostra accompagna i visitatori in un viaggio attraverso gli elementi della natura, evidenziando come l'ambiente sia fonte di ispirazione, creatività e innovazione. TCL mira a creare una tecnologia stimolante per un futuro migliore con un design e un'esperienza utente eccezionali.

Fuorisalone - Design Week - I cinquant'anni di Timberland

In occasione del 50° anniversario dell’Original Timberland® Boot, Timberland presenta il primo capitolo di FUTURE73 VISIONS presso Triennale Milano. L'installazione di intelligenza artificiale realizzata da Ouchhh, studio creativo specializzato in nuovi media, celebra FUTURE73 e Suzanne Oude Hengel, una dei sei visionari invitati da Timberland a re-interpretare l'iconico stivale del marchio attraverso la loro idea di innovazione audace.

Fuorisalone - Design Week - Il ritorno di Ingo Maurer

Ingo Maurer, noto brand di illuminazione, torna a Milano con uno straordinario evento aperto alla città. In occasione di Euroluce 2023, presenta la sua appassionata creatività attraverso un'affascinante installazione luminosa in una nuova, prestigiosa e inaspettata location. Il poetico marchio stupirà il pubblico con una scenografica installazione luminosa a cielo aperto ai Caselli 11-12 di Porta Nuova, mentre all’interno dei due edifici presenterà i nuovi prodotti.

Fuorisalone - Design Week - Colmar e le riflessioni sul riuso

Grazie all’incontro con il giovanissimo designer olandese Kees Dekkers nasce Colmar Again un progetto dove l’arte incontra l’azienda nell’anno del suo centenario, lungo la strada di una sempre maggiore consapevolezza legata alla sostenibilità ambientale. I capi dismessi o difettosi o le loro componenti (tessuti, fettucce, bottoni, loghi), destinati al macero, ricevono una seconda possibilità dentro alla No Waste Chair, una sedia contenitore realizzata in plexiglass trasparente riciclato per rendere visibile, e quindi concreto, il contenuto. Il progetto vedrà 20 sedie, ognuna riempita diversamente e quindi unica nel suo genere, esposte presso lo store di piazza Gae Aulenti a Milano con una suggestiva installazione.