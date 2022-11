Fuortes dalla Rai alla Scala? Sala: "Meyer merita di andare avanti"

“La mia opinione è chiara: io credo che Meyer meriti di andare avanti” come sovrintendente del Teatro alla Scala. Sulla possibilità che non venga riconfermato “lo deciderà il Cda. Poi ci confronteremo”. Meyer “ha gestito bene anche una fase così difficile come quella del Covid”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia al Famedio del Cimitero Monumentale, in merito all'ipotesi della nomina dell’attuale amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, come sovrintendente del Teatro alla Scala, al posto di Dominique Meyer. “Ne approfitto per dire che io stimo Fuortes perché a mio avviso sta lavorando bene in Rai e credo che sia certamente una buona cosa riconfermarlo – ha sottolineato poi Sala - . Lo dico anche nell’interesse di Milano perché ha sul tavolo il progetto del nuovo centro direzionale Rai al Portello, che per noi è importantissimo. Ne ho parlato tantissime volte con lui. Il mio giudizio è totalmente positivo e spero che prosegua in questo lavoro”.